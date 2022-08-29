фото: Минпромэнерго

В Саратове заработала новая станция для зарядки электромобилей. Об этом сообщает Минпромэнерго Саратовской области.

Новая станция типа Mode 4 мощностью 60 кВт для быстрой зарядки электромобилей появилась на АЗС GP Vympel вблизи выезда на федеральную трассу «Сызрань – Саратов – Волгоград» (Саратов, Ново-Астраханское шоссе).

Сообщатеся, что на данный момент владельцы электромобилей в тестовом режиме могут пользоваться ЭЗС бесплатно. В дальнейшем плата будет осуществляться через мобильное приложение либо с использованием специализированных терминалов.

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