Жительница Саратова хотела купить компьютер и «подарила» 156 тысяч мошенникам, об этом инциденте рассказали в ГУ МВД по региону.

27 августа в полицию обратилась 42-летняя жительница Волжского района Саратова, которая стала жертвой мошенников. По словам женщины, 19 августа она попыталась купить компьютер в интернете. Саратовчанка для оплаты перешла по указанной ссылке и ввела данные своей банковской карты. После этого с ее счета пропали 156 тысяч рублей.

Женщина обратилась в магазин и поняла, что ее деньги так и не дошли до адресата. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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