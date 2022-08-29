Владимир Гусев

Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Владимира Гусева. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов».

— Пришло печальное известие. Умер Владимир Кузьмич Гусев. Человек, много значащий для нашего региона.

Почетный гражданин Саратовской области, бывший первый секретарь обкома КПСС. До этого работал на Энгельсском комбинате химического волокна. При нем регион стал развиваться. Он посвятил себя служению стране и многое сделал.

Пусть память о Владимире Кузьмиче сохранится в нас, его земляках. Соболезнования родным и близким,— говорится в тексте сообщения.

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