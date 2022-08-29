скриншот из картотеки
Замначальника областного управления Росгвардии заключен под стражу до 23 октября. Информация об этом опубликована в картотеке дел Фрунзенского районного суда Саратова.
24 августа проходило заседание суда под председательством Татьяны Анненковой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Заместителя начальника - начальник центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии Анатолия Валгуцкова.
Ходатайство следователей об аресте удовлетворено, Валгуцков заключен под стражу до 23 октября.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
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