скриншот из картотеки

Замначальника областного управления Росгвардии заключен под стражу до 23 октября. Информация об этом опубликована в картотеке дел Фрунзенского районного суда Саратова.

24 августа проходило заседание суда под председательством Татьяны Анненковой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Заместителя начальника - начальник центра лицензионно-разрешительной работы областного управления Росгвардии Анатолия Валгуцкова.

Ходатайство следователей об аресте удовлетворено, Валгуцков заключен под стражу до 23 октября.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

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