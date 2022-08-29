Итог скандального дела: в Саратове вынесен приговор бывшему замдиректора «Ритуала»

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В Саратове вынесен приговор бывшему замдиректора «Ритуала». Обвиненный в вымогательстве злоумышленник получил 2,5 года колонии, информацию подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как выяснил суд, весной 2021 года замдиректора узнал, что глава одной из коммерческих ритуальных фирм хочет сдать в аренду землю с торговыми павильонами на кладбище. Представитель государственного предприятия потребовал с предпринимателей 150 тысяч рублей в месяц. В противном случае он пообещал портить их имущество.

Один предприниматель был вынужден с июня по сентябрь 2021 года передать злоумышленнику 600 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УУР МВД по Саратовской области. Всего в деле появились шесть подозреваемых. При обысках в офисе «Ритуала» обнаружили более 14 млн рублей наличными.

В итоге суд приговорил бывшего замдиректора предприятия к 2,5 годам общего режима.

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