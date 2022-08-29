Младенцы в Саратове

В Саратовской области родились Адам, Инга и Роберт. Об этом сегодня, 29 августа, сообщила пресс-служба регионального управления ЗАГСа.

Всего за минувшую неделю в отделах ЗАГС Саратова, Энгельса и Балаково были зарегистрированы 215 новорожденных: 108 мальчиков и 107 девочек.

Редкими именами недели стали Адам, Инга, Владислава и Роберт. Также в Ленинском отделе ЗАГС на прошлой неделе был зарегистрирован 1500-ый малыш, а в Заводском отделе ЗАГСа отметили 900-го маленького саратовца с начала года.

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