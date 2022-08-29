Вечером, 28 августа, в Саратове пьяный пассажир избил водителя маршрутки №61.

Конфликт произошел на проспекте 50 лет Октября. 41-летний аранее судимый мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Водитель маршрутки №61 сделал ему замечание, между мужчинами началась ссора, которая перешла в драку.

Водитель маршрутки был избит, а дебошира скрутила Росгвардия. Зачинщика конфликта передали сотрудникам полиции.

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