фото: архив КП

В Саратове вода из трех родников опасна для питья. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Саратове выявили некачественную воду на трех родниках. Об этом «АиФ-Саратов» сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники рассказали, воду из каких саратовских родников не рекомендуется пить по итогам мониторинга за июнь-июль 2022 года. Опасными признали 3 родника:

— родник в центральной части села Поповка Гагаринского района Саратова (не соответствует по микробиологическим показателям);

— родник в северной части села Юрловка Гагаринского района Саратова (не соответствует по микробиологическим показателям);

— родника «Мочиновский» в поселке Мочиновка в Заводском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям.

Указанно, что повышенная общая жесткость в данных родниках означает высокое содержание солей кальция и магния.

— Длительное употребление воды с повышенной общей жесткостью может вызвать поражение пищеварительной и мочевыделительной систем. Несоответствие по микробиологическим показателям свидетельствует о наличии бактерий. Употребление родниковой воды не соответствующей предъявляемым санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям может повлечь возникновение инфекционных и неинфекционных заболеваний, — предупреждают в администрации.

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