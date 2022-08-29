Проект поликлиники

В трех районах Саратовской области построят современные поликлиники, об этом пишет Олег Костин.

Почти 300 миллионов рублей выделили на строительство поликлиники в поселке Соколовый при Саратовской районной больнице. Объекта планируют сдать к 2023 года.

Новые поликлиники также появятся в Базарном Карабулаке и в селе Питерка. На эти проекты предусмотрено 150 и 275 миллионов соответственно.

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