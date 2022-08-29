фото: архив КП

Ореховый спас в Саратове: что нельзя делать 29 августа.

Сегодня, 29 августа, православные славяне отмечают Ореховый(Хлебный) Спас.

Созревание и сбор в этот период орехов - грецких и лесных — дали одно из названий этому дню — ореховый Спас, а традиция выпекать хлеб из нового урожая — второе: хлебный Спас. Еще Спас именуют холщовым, поскольку к концу лета женщины на Руси ткали холсты и полотна, после чего продавали их на деревенских базарах. В народе говорили: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят, Третий Спас — на зеленых горах холсты продают».

В православии сегодняшний день называется Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, поэтому еще одно из названий праздника - «Спас Нерукотворный». По преданию, князь Эдессы Авгарь заболел проказой и не мог вылечится. Христос после умывания вытер свое лицо полотенцем, на котором запечатлелся его лик. Это полотенце гонец отвез князю, и только одно прикосновение к полотенцу облегчило страдания больного, а затем и исцелило его. Позже, с этого лика на полотенце начали писать первые иконы.

В этот день стоит отказаться от уборки дома. Наши предки верили: тот, кто нарушит запрет, столкнется с серьезными финансовыми проблемами. На Ореховый Спас нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит, иначе самому можно оказаться в очень сложной жизненной ситуации.

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