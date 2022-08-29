На борту рейса Саратов-Москва дебошир сообщил о бомбе

Фото: Архив КП
На борту рейса Саратов-Москва дебошир сообщил, что везет в чемодане бомбу. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.
Напомним, ЧП приключилось во время вылета рейса Саратов-Москва, который выполняла авиакомпания «Победа». В дежурную часть саратовского аэропорта обратился экипаж авиалайнера, который сообщил о 46-летнем дебошире. Житель Московской области был сильно пьян и утверждал, что в его багаже находится взрывное устройство.
Правоохранителям пришлось задержать мужчину, 194 пассажира авиалайнера были эвакуированы. На борт вызвали специалистов, но никакой бомбы естественно не нашли.
Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела. На него составлен протокол об административном правонарушении и возбуждено уголовное дело.
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