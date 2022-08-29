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Общество29 августа 2022 7:47

Житель Саратова накопил 230 штрафов и остался без «колес»

В Саратове приставы отправили автомобиль злостного должника на спецстоянку
Наталия Калинина
Лада Калина

Лада Калина

В Саратове приставы отправили автомобиль злостного должника на спецстоянку, об этом рассказали в УФССП по Саратовской области.

32-летний любитель «быстрой езды» накопил 230 штрафов. Горожанин постоянно нарушал правила обгона и был должен государству 530 тысяч рублей, в связи с чем к нему пришли приставы.

У должника обнаружился автомобиль «Лада Калина». На имущество был наложен арест, однако и после этого должник не хотел платить. Выявить должника и его транспортное средство удалось энгельсским сотрудникам ГИБДД. Судебные приставы арестовали «Калину» и отправили ее на спецстоянку. Если должник не оплатит штрафы, машина уйдет с молотка.

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