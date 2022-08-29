фото: Архив КП

В Саратове женщину сбил товарный поезд. Об этом сообщает глава регионального минздрава Олег Костин в своем телеграм-канале.

Сегодня, 29 августа в Саратове под колеса поезда попала женщина. Трагедия произошла в Кировском районе, на станции «Вагонное депо». По словам министра здравоохранения Олега Костина, товарным поездом была сбита 55-летняя женщина. Травмы оказались несовместимы с жизнью, прибывшие экстренно медики центра медицины катастроф констатировали ее смерть.

Причины случившегося выясняются. На месте работают сотрудники областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и правоохранители.

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