фото: ГИБДД

В Балаково в аварии пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Балаково вчера, 28 августа, произошла автомобильная авария. Примерно в 17:30 напротив дома №75 по улице Шевченко 38-летний водитель Hyundai Elantra столкнулся с Kia Rio, за рулем которого сидел 41-летний мужчина.

В результате ДТП 6-летняя пассажирка Kia попала в больницу с травмами.

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