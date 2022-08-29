фото: ГИБДД
В Балаково в аварии пострадала 6-летняя девочка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Балаково вчера, 28 августа, произошла автомобильная авария. Примерно в 17:30 напротив дома №75 по улице Шевченко 38-летний водитель Hyundai Elantra столкнулся с Kia Rio, за рулем которого сидел 41-летний мужчина.
В результате ДТП 6-летняя пассажирка Kia попала в больницу с травмами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.