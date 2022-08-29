Вечная память

В СВО на территории Украины погиб 38-летний уроженец Балаково Михаил Жданов. Об этом сообщает глава Балаковского района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.

По словам Сергея Грачева, Михаил Жданов был опытным бойцом, в 2002-2003 годах участвовал в боевых действиях на территории северного кавказа.

— Стрелок, разведчик, пулеметчик, Михаил Жданов и на этот раз не остался в стороне. Я приношу искренние соболезнования родителям и близким Михаила Сергеевича - из него воспитали настоящего сына Отечества. Мы все преклоняемся перед подвигом нашего воина, который не жалея себя боролся с тем страхом и издевательствами, которые сеют нацисты. Мы все скорбим о потере. Гибель наших ребят - настоящее горе, невосполнимая утрата. Вечная память нашему земляку, Михаилу Жданову! - написал Грачев.

Церемония прощания с земляком состоится сегодня, 29 августа в Храме Святой Троицы.

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