Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 28 августа, в поселке Синенькие под Саратовом загорелись два дома, автомобили и мотоцикл. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание заметили в 21.11. Дежурному сообщили о загорании частного дома и надворных построек с гаражами. В итоге обгорели два частных дома и автомобили Renault, ВАЗ-2104, а также мотоцикл Урал.

Тушение пожара затрудняла плотная застройка. Площадь пожара составила 261 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. На место выезжали пять расчетов.

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