Фото: КП Архив Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рейс Саратов-Москва задержали из-за буйного пассажира, о чем сообщает РБК.

Инцидент произошел на авиалайнере авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Саратов — Москва.

- Спецслужбами аэропорта принято решение о высадке всех клиентов с борта и повторном досмотре клиентов, багажа и воздушного судна, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

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