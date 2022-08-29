Фото: КП Архив
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Рейс Саратов-Москва задержали из-за буйного пассажира, о чем сообщает РБК.
Инцидент произошел на авиалайнере авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Саратов — Москва.
- Спецслужбами аэропорта принято решение о высадке всех клиентов с борта и повторном досмотре клиентов, багажа и воздушного судна, - сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».
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