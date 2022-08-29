Тысячи жителей Ленинского района остались без воды в понедельник

Тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без воды в понедельник. Сегодня, 29 августа, об этом сообщили в ООО «КВС».

Работы идут по адресу Волгоградская,14. Из-за них до 20:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов:

проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетная сторона);

Волгоградская;

1-й Волгоградский проезд;

Техническая, 35/45, 47/61, 65;

Аптечная;

1-я Аптечная;

2-й Аптечный проезд;

Генерала Захарова;

Украинская;

2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;

Наумовская;

Алексеевская;

Суворова (от ул. Генерала Захарова до ул. Новая);

Курдюмская (от ул. Суворова до 2-го Украинского проезда);

Братская;

Ямская;

Гранатный проезд;

Рябиновская;

4-й Красноармейский проезд, 1;

Часовая;

Добряковский тупик;

1-й Слободской проезд;

2-й Слободской проезд;

Тракторная, 43, 45;

3-й Курдюмский проезд;

Замковая;

Замковый проезд;

Гранатная;

Ракетная;

Новая;

Крутой тупик;

3-й Нижний проезд (от ул. Посадского до ул. Краевая);

Дачная (от ул. Посадского до 4-го Украинского проезда);

1-й Ямской проезд;

Тверская (от ул. Украинская до ул. Посадского);

Тверской проезд.

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