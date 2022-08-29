Тысячи жителей Ленинского района остались без воды в понедельник

Тысячи жителей Ленинского района Саратова остались без воды в понедельник. Сегодня, 29 августа, об этом сообщили в ООО «КВС».
Работы идут по адресу Волгоградская,14. Из-за них до 20:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов:
проспект 50 лет Октября, 1-13 (нечетная сторона);
Волгоградская;
1-й Волгоградский проезд;
Техническая, 35/45, 47/61, 65;
Аптечная;
1-я Аптечная;
2-й Аптечный проезд;
Генерала Захарова;
Украинская;
2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;
Наумовская;
Алексеевская;
Суворова (от ул. Генерала Захарова до ул. Новая);
Курдюмская (от ул. Суворова до 2-го Украинского проезда);
Братская;
Ямская;
Гранатный проезд;
Рябиновская;
4-й Красноармейский проезд, 1;
Часовая;
Добряковский тупик;
1-й Слободской проезд;
2-й Слободской проезд;
Тракторная, 43, 45;
3-й Курдюмский проезд;
Замковая;
Замковый проезд;
Гранатная;
Ракетная;
Новая;
Крутой тупик;
3-й Нижний проезд (от ул. Посадского до ул. Краевая);
Дачная (от ул. Посадского до 4-го Украинского проезда);
1-й Ямской проезд;
Тверская (от ул. Украинская до ул. Посадского);
Тверской проезд.
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