Сегодня, 29 августа, в Саратове стоит жаркая и сухая погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от +20 до +32 градусов. Небо практически ясное, а улице штиль. Легкие облака соберутся к вечеру.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине дня в некоторых районах будет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер дует переменчивый, со скоростью 5 - 10 м/с. Утром температура колеблется от 18 до 23 градусов, а днем от 32 до 37 градусов.

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