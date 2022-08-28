МЧС предупредило саратовцев о жаре до +37 градусов

Настоящая жара в Саратовской области сохранится до 31 августа. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону.
Днем в отдельных районах Саратовской области ожидается жара до +35 - +37 градусов. В этот период в большинстве муниципалитетов также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс.
В Правобережье в понедельник ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с.
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