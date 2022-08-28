ТЦ Триумф 28.08.2022
Сегодня, 28 августа, в Саратове вновь эвакуировали торговые центы. Об этом сообщают очевидцы.
Около 17:00 из здания ТРЦ «Триумф» стали выводить персонал и посетителей. Это уже четвертая эвакуация из этого торгового центра в августе.
Также поступило сообщение об эвакуации в «Тау Галерее».
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