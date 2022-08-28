Саратовские волонтеры спасли зайчонка от спецтехники, убиравшей урожай. Об этом сообщает Телеграм-канал «Мудрый Рух».
- Этот малыш остался один из всех своих братьев и сестер, остальные погибли, - пишут волонтеры.
Представители Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» отмечают, что гибель мелких животных во время уборки урожая – это частый случай.
Спасенный зайчонок
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.