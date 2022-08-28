Саратовские волонтеры спасли зайчонка от спецтехники, убиравшей урожай. Об этом сообщает Телеграм-канал «Мудрый Рух».

- Этот малыш остался один из всех своих братьев и сестер, остальные погибли, - пишут волонтеры.

Представители Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» отмечают, что гибель мелких животных во время уборки урожая – это частый случай.

Спасенный зайчонок

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