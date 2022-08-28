Ремонт тротуаров

В Ртищево отремонтируют 3,5 км тротуаров и сделают три спортплощадки, об этом сообщает правительство области.

В Ртищевский район поступили 20 млн рублей на ремонт тротуаров и 10 млн на строительство спортплощадок. Программа поддержки запущена по инициативе Романа Бусаргина.

Общая протяженность четырех выбранных участков составит 3,5 км. В городе также будут установлены три спортивные площадки, например, во дворе лицея N3. Там уже устанавливают спортинвентарь.

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