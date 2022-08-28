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Происшествия28 августа 2022 8:35

В Саратове водитель Volkswagen врезался в припаркованный Hyundai

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера вечером, 27 августа, столкнулись две иномарки в Заводском районе Саратова. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

ДТП произошло напротив дома №24 на улице Азина. Volkswagen, за рулем которого был54-летний мужчина, врезался в припаркованный Hyundai, за рулем которого в тот момент не было водителя.

Водитель Volkswagen получил травмы и попал в больницу.

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