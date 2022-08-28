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Общество28 августа 2022 8:13

До полуночи ограничено водоснабжение в двух районах Саратова

Савва Чуйченко

Для ремонта водопровода до полуночи ограничено водоснабжение в двух районах Саратова, сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 28 августа, без холодной воды остались жители домов 3, 3а, 5 по улице Навашина, 12а и 20 по улице Зенитной Кировского района. Так же ограничено водоснабжение домов по улице Героев Краснодона Волжского района.

Восстановить подачу воды коммунальщики планируют к полуночи.

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