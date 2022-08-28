В Новоузенске фермеры помогли спасти жилые дома от пожара

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 27 августа, саратовские фермеры помогли пожарным отбить от огня жилые дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Около 13 часов на окраине города загорелись деревянные и кирпичные заброшенные постройки. Огонь охватил сразу 4 строения. Общая площадь пожара составила 745 квадратных метров.

На место прибыли 8 единиц техники из Новоузенска, а также из соседних сел Куриловка и Дмитриевка и фермеры на приспособленных автомобилях. Общими усилиями удалось остановить огонь на подступах к жилому сектору. Обошлось без пострадавших.

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