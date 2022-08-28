Концерт на День города

Тысячи жителей Энгельса пришли на концерт «Песняров» на День города. Праздничную программу показали вечером на центральной площади.

Концерт на День города

Перед жителями города выступили «Песняры» и другие музыкальные коллективы. Праздничный концерт по традиции завершился песней про любимый город Энгельс.

Салют на День города

В мероприятии приняли участие Роман Бусаргин и Дмитрий Плеханов, а также представители депутатского корпуса и общественности района.

Роман Бусаргин

В 22:00 был дан праздничный салют, в честь празднования 275-летия со дня основания Энгельса.

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