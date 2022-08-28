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Общество28 августа 2022 6:26

Тысячи жителей Энгельса пришли на концерт «Песняров» на День города

Наталия Калинина
Концерт на День города

Концерт на День города

Тысячи жителей Энгельса пришли на концерт «Песняров» на День города. Праздничную программу показали вечером на центральной площади.

Концерт на День города

Концерт на День города

Перед жителями города выступили «Песняры» и другие музыкальные коллективы. Праздничный концерт по традиции завершился песней про любимый город Энгельс.

Салют на День города

Салют на День города

В мероприятии приняли участие Роман Бусаргин и Дмитрий Плеханов, а также представители депутатского корпуса и общественности района.

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

В 22:00 был дан праздничный салют, в честь празднования 275-летия со дня основания Энгельса.

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