Концерт на День города
Тысячи жителей Энгельса пришли на концерт «Песняров» на День города. Праздничную программу показали вечером на центральной площади.
Концерт на День города
Перед жителями города выступили «Песняры» и другие музыкальные коллективы. Праздничный концерт по традиции завершился песней про любимый город Энгельс.
Салют на День города
В мероприятии приняли участие Роман Бусаргин и Дмитрий Плеханов, а также представители депутатского корпуса и общественности района.
Роман Бусаргин
В 22:00 был дан праздничный салют, в честь празднования 275-летия со дня основания Энгельса.
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