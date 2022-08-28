В Саратовской области коронавирусом заразились еще 453 жителя

На сегодня, 28 августа, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 453 пациента за сутки. Всего COVID-19 был обнаружен у 262579 жителей региона.

Возрастной состав заболевших следующий: до 6 лет - 15; 7-14 лет - 13; 15-17 лет - 4; 18-29 лет - 53; 30-49 лет - 162; 50-64 лет - 101; 65 и старше - 105.

С пневмонией поступили 12 человек, с признаками ОРВИ - 440, один пациент наблюдается с бессимптомным течением.

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