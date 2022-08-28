Сегодня, 28 августа, в Саратове будет облачно и жарко. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В Саратове температура колеблется от +19 с утра до +33 в разгар дня. К обеду небо затянет облаками, но к вечеру они разойдутся. Дует едва заметный ветер восточной четверти.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует южной четверти со скоростью 5 - 10 м/с. Температура утром колеблется от 16 до 21 градусов, а днем от 32 до 37.

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