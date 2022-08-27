В Саратове Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль

Фото: Госавтоинспекция

В Саратове сегодня вечером, 27 августа, Volkswagen протаранил припаркованный автомобиль, сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным службы авария произошла в Заводском районе у дома №24 по улице Азина. 56-летний водитель Volkswagen врезался в припаркованный вблизи автобусной остановки Hyundai. От удара иномарка перевернулась, людей внутри не было. Оба автомобиля вылетели на тротуар.

Водитель Volkswagen госпитализирован с травмами, других пострадавших нет.

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