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Общество27 августа 2022 17:24

Сватовский район ЛНР получил школьный автобус от правительства Саратовской области

Савва Чуйченко
Фото: администрация Сватовского района

Фото: администрация Сватовского района

Сватовский район ЛНР получит четыре автобуса от правительства Саратовской области, первый из них прибыл в Сватово уже сегодня. Об этом сообщает администрация района в своем телеграм-канале.

Представители администрации поблагодарили за помощь Романа Бусаргина и правительство Саратовской области. Новый автобус ПАЗ российского производства отвечает всем требованиям безопасности и поможет местным детям быстро и комфортно добираться до учебных заведений.

Напомним, ранее Саратовская область взяла шефство над Сватовским районам ЛНР, было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи.

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