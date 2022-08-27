Ушел из жизни председатель собрания депутатов Энгельсского района Сергей Горевский

Фото: администрация района

Сегодня, 27 августа, на 59-м году жизни скончался председатель собрания депутатов Энгельсского района Сергей Горевский. По этом сообщает пресс служба районной администрации.

- Сергей Евгеньевич отличался исключительным трудолюбием, был чутким, отзывчивым, и неравнодушным к чужим проблемам. Никогда не давал пустых обещаний. Ему были присущи высокий профессионализм, жизнелюбие, оптимизм, глубокая человечность, подлинная интеллигентность, удивительная работоспособность. Он пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом, не боялся брать на себя ответственность. И в этом была его сила.

Невозможно поверить в его уход. Тем более, что впереди у него было столько планов и задумок. Немыслимо представить, что нам уже не суждено встретиться в этой жизни, и у нас никогда не будет возможности просто поговорить с ним, позвонить ему, - сообщается в некрологе.

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