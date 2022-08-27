Дорога к утесу
Завершился ремонт дороги к Утесу Степана Разина.
Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио главы региона Роман Бусаргин.
По словам врио губернатора, подрядчик завершил ремонт подъезда к Утесу Степана Разина. Привели в порядок участок протяженностью 11 км.
— Теперь жители и туристы смогут нормально добираться до одного из самых живописных мест региона, - пишет Бусаргин.
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