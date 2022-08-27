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Общество27 августа 2022 12:00

Саратовец искал попутчика и лишился 133 тысяч рублей

Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Саратовец искал попутчика и лишился 133 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, 48-летний житель Фрунзенского района решил отправиться в город Мичуринск Тамбовской области и воспользовался онлайн-сервисом поиска попутчиков. В приложении на сайте он нашел подходящее предложение и связался через мессенджер с водителем.

Договорившись о поездке, саратовец по присланной ссылке, ввел данные карты и код из смс-сообщения, после чего с карты списалось 133 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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