фото: ГИБДД

В Саратовской области иномарка слетела с трассы в кювет. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла вчера, 26 августа в Татищевском районе Саратовской области.

Выяснилось, в 19.17 на 261-м км автодороги Тамбов-Саратов 37-летняя женщина за рулём «Chery А-13» не справилась с управлением автомобиля.

В результате машина вылетела в кювет, где перевернулась. Водитель госпитализирована.

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