фото: пресс-служба мэрии города

На Театральной площади прошел «Физкульт-субботник». Об этом сообщили в администрации мэрии Саратова.

Сегодня, 27 августа, в Саратове состоялся «Физкульт-субботник».

Это было завершающее мероприятие из серии зарядок, организованных летом на территории всех районов областного центра. Порядка 4000 тысяч человек приняли участие во всех занятиях: как сотрудники администрации, так и активные жители.

Упражнения на сцене продемонстрировали саратовский силач Вячеслав Максюта, кикбоксер Даци Дациев и баскетболист Евгений Минченко. На мероприятии присутствовал также и экс-глава Саратова Михаил Исаев, который инициировал этот проект в начале июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.