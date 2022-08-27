фото очевидца

В Саратовской области фура с сахаром врезалась в отбойник. Об этом сообщили очевидцы.

Сегодня, 27 августа, в Саратовской произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Примерно в 11:10 на Балашовской трассе в направлении на Москву фура Scania, груженая сахаром врезалась в отбойник и завалилась на бок.

Никто не пострадал.

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