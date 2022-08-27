фото: архив КП

Два микрорайона Саратова остались без воды до вечера. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 27 августа, жители двух микрорайонов в Саратове остались без воды. Для ликвидации аварии водопровода у дома № 11А по площади Орджоникидзе ограничено холодное водоснабжение абонентов, проживающих в домах №№ 9, 10, 11, 11А, 11Б данной улицы.

Ведется ремонт и у дома № 2/1 по улице Алексеевская Кировского района. В связи с этим ограничено холодное водоснабжение у домов в квадрате улиц Алексеевская - 1-я Аптечная - Захарова - проспект 50 лет Октября, а также на улице Наумовская.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20.00.

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