фото: ГИБДД

Десять человек пострадало в массовом ДТП в Озинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Вчера, 26 августа, примерно в 22.09 на 593 км автодороги Тамбов-Пенза-Саратов-Пристанное Ершов-Озинки произошло столкновение трех автомобилей. Столкнулись Nissan Primera c 30-летним водителем, Subaru Forester, за рулем которой находился 36-летний мужчина и Lada Largu под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП 10 человек получили травмы. Семеро попали в больницу (водитель и пассажиры Nissan, водитель и три пассажира Lada Largus. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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