фото: Архив КП

В Саратовской области зафиксировано 434 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает региональный минздрав.

Общее количество заболевших в области составляет 262 126 человек. Выздоровело с начала эпидемии 253 168 человек, из них — 157 за прошедшие сутки

На стационарном лечении находится 149 человек, на амбулаторном — 2 808.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 252, Балаковском районе — 88, Энгельсском — 49, Балашовском — 10.

Возрастной состав заболевших:

- до 6 лет — 18;

- 7-14 лет — 14;

- 15-17 лет — 3;

- 18-29 лет — 46;

- 30-49 лет — 126;

- 50-64 лет — 97;

- 65 и старше — 130.

У большинства вновь выявленных больных признаки ОРВИ - 426 человек. У шести выявлена пневмония, еще у двух болезнь проходит бессимптомно.

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