фото: МЧС
На пожаре в Балаково пострадал 42-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Сегодня утром, 27 августа, в Балаково произошел пожар.
Примерно в 6.35 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на ул. Ленина. Площадь горения составила 12 квадратных метров. В результате пожара пострадал 42-летний мужчина.
Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении.
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