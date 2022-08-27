фото: МЧС

На пожаре в Балаково пострадал 42-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня утром, 27 августа, в Балаково произошел пожар.

Примерно в 6.35 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на ул. Ленина. Площадь горения составила 12 квадратных метров. В результате пожара пострадал 42-летний мужчина.

Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении.

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