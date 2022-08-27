В Саратовской области построят завод по производству сжиженного природного газа. Врио Губернатора Роман Бусаргин подписал соглашение об этом с компанией «Газпром СПГ Технологии».

Планируется, что комплекс в нашем регионе будет производить 3 тонны сжиженного природного газа в час. Он будет использоваться в качестве моторного топлива. Параллельно с этим планируется построить газозаправочные станции на дорогах Самара-Энгельс-Волгоград и Саратов-Озинки.

Сейчас компания выбирает площадку в одном из районов области. Ожидается, что объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Планируется создать 35 новых рабочих мест.

«Спасибо, что выбрали наш регион для реализации проекта. Для нас это новое направление, которое открывает перспективы с точки зрения логистики и транспорта. Этот проект также решает задачу, поставленную Президентом РФ, - использовать сжиженный газ на внутреннем рынке страны. Компании будет оказана поддержка по выделению земельного участка, подключению сетей», - отметил Роман Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.