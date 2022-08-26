фото: МЧС

Пожар в Энгельсе тушили 8 пожарных расчетов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 26 августа, в Энгельсе произошел пожар. В 20:34 на улице Промышленной загорелось производственное здание площадью 900 квадратных метров. Тушением занимались 8 пожарных расчетов.

фото: МЧС

Пожар локализовать удалось в 21:50. Пострадавших нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.