фото: ГУ МВД

Саратовские наркополицейские задержали в загородном клубе 19 человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, в ходе второго этапа операции «Мак-2022» саратовские наркополицейские задержали троих закладчиков, у которых изъяли 40 расфасованных закладок, а по местам жительства - еще свертки с гашишем, общей массой в 140 граммов.

В одном из загородных клубов Саратова сотрудники полиции задержали 19 человек, находившимся находившихся предположительно под воздействием наркотиков и психотропным препаратов.

Кроме того, в рамках операции наркополицейские выявили в Саратовской области 20 очагов произрастания конопли общей площадь составила 600 тыс. кв. м.

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