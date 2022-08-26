фото: СУ СКР

Вынесен приговор детоубийце из Усть-Курдюма. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что, вечером 1 апреля 59-летний мужчина вместе с своим 37-летним сыном выпивали в частном доме в селе Усть-Курдюм. В процессе общения между родственниками произошел конфликт, в ходе которого сын набросился на отца с кулаками. Разозлившись, 59-летний мужчина схватил нож и нанес им несколько ударов в область груди сына. На шум прибежала супруга, которая вызвала полицию и скорую помощь.

Пострадавший скончался на месте.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет колонии.

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