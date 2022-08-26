фото: ЧП Саратов

В Саратове эвакуировали 650 пациентов психиатрической больницы. Информацию об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Саратов»

Главный врач больницы Ирина Болмосова сообщила, что в сегодня, 26 августа, в 14:30 поступил сигнал по электронной почте о возможном минировании больницы. После этого началась эвакуация пациентов и сотрудников, Больницу обследовали кинологи и спецслужбы, угрозы они не обнаружили. Медучреждение вернулось к работе в 16:00.

— Всего эвакуировали 650 пациентов, обошлось без происшествий — прокомментировала главврач.

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