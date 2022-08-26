Фото: Следственный Комитет

Задохнувшийся зерном в Калининском районе рабочий не имел средств защиты, сообщает региональная ГИТ.

Напомним, утром шестого августа 20-летний разнорабочий предприятия в Калининском районе задохнулся, находясь в емкости с очищенным зерном.

В ходе проверки сотрудниками ГИТ был установлен ряд нарушений. Погибшему рабочему не были выданы средства индивидуальной защиты. У организации отсутствовали необходимые документы, регламентирующие работу установок. Кроме того, система управления охраной труда на предприятии действовала не полностью.

По результатам расследования работодателю поручено провести мероприятия для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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