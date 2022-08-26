фото: пресс-служба мэрии города

В Саратове выявлено более 10 исторических зданий с незаконной рекламой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновник напоминают, что размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия запрещено законом. Городской комитет по архитектуре выявил 10 случаев незаконного размещения конструкций и баннеров.

В настоящее время незаконная реклама демонтирована с 5 памятников архитектуры:

- «Дом общества внешкольного образования «Маяк», кон. XIX в., перестройка 1912-1917 гг.», кон. XIX в., 1912-1917 гг. на ул. им. Киселева Ю.П., 67;

- Дом жилой, 1947 г. на пр. Энтузиастов, 1;

- Дом жилой на ул. им. Шевченко Т.Г., 47;

- «Городской особняк с торговыми лавками» на ул. им. Горького А.М., 59/ул. им. Кутякова И.С., 13;

- «Дом доходный», кон. XIX века на ул. им. Кутякова И.С., 39.

Работа по устранению нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия продолжается.

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