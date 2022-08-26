фото: Яндекс Карты

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» нарушило Закон о защите конкуренции. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области.

По данным ведомства, нарушение выразилось в прекращении бесперебойного водоснабжения абонентов ввиду неисполнения обязанности по аварийно - восстановительному ремонту водопровода.

Саратовское УФАС России в ходе рассмотрения дела в отношении ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» (ООО «КВС») установило, что в из-за аварии ООО «КВС» отключили Приход во имя святителя Митрофания Воронежского и два хозяйствующих субъекта.

— Восстановление и подача холодного водоснабжения в отношении указанных лиц в течении трех месяцев со стороны ООО «КВС» не осуществлялась, при этом снабжающая организация пыталась переложить обязанность по восстановлению на указанных абонентов.

Ввиду того, что ООО «КВС» занимает доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения на территории города Саратова, его действия привели к ущемлению интересов абонентов, — сообщает ФАС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.