фото: ЧП Саратов

В центре Саратова лист железа на крыше угрожает жителям. Об этом сообщает »ЧП-Саратов».

Сегодня, 26 августа жители Саратова вновь пожаловались в социальных сетях на опасный элемент конструкции одного из зданий.

— Проспект Столыпина, напротив «Вкусно - и точка». Железный лист на крыше колышется от ветра. Висит на грани, - сообщили очевидцы.

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